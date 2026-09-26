Foto fake della deputata, bufera su Vannacci 

Oggi e domani si vota per le suppletive alla Camera nel collegio Reggio Calabria-Locri ma la campagna elettorale, già aspra e caratterizzata da offese tra centrodestra e Vannacci, sembra non essere finita. A far scoppiare la polemica proprio alla vigilia del voto è stato un post sui social del generale in cui, per attaccare il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha pubblicato una foto della compagna del governatore, la deputata e sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Sul generale si è abbattuta una vera e propria tempesta.

Tutto il centrodestra è insorto contro il leader di Futuro nazionale - passato da alleato ai tempi della Lega ad avversario - che si è difeso rimandando ad altri la responsabilità di avere ritoccato la foto ripresa, a suo dire, da un sito calabrese. La diretta interessata, che già pensa alla querela ha parlato di «una scelta p,erversa e squallida» mentre Occhiuto ha sottolineato che «chi per fare politica ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso, prima ancora di cominciare». Gesto «volgare e inaccettabile» lo ha bollato il segretario di Forza Italia Tajani, che «dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l’ha escogitato».

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