«Noi, dal convento al campo di calcio» 

«Papa Francesco lo disse chiaramente: “Uscite dai conventi”. Lo abbiamo preso in parola: eccoci su un campo di calcio». Silvia Carboni, 52enne di Assemini, religiosa da 25, gioca con la nazionale italiana delle suore. Ieri doppio impegno, con i ragazzi del carcere minorile e, al Crai sport Center del Cagliari (foto di Valerio Spano), contro una rappresentativa di giornaliste sarde. Da Quartu la storia di Valentina, 18 anni, cresciuta in una casa famiglia gestita dalle suore, promessa della boxe. «Paura? Mai: sento solo l’adrenalina quando indosso i guantoni e salgo sul ring».

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