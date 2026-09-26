SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’anniversario
27 settembre 2026 alle 00:36

La Certosa, il ricordo di Berlusconi 

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Villa Certosa ai titoli di coda, martedì prossimo potrebbe essere il giorno del ricordo di Silvio Berlusconi, ma anche quello del commiato della famiglia del fondatore di Forza Italia dalla storica residenza di Porto Rotondo. Il 29 settembre infatti i figli e le persone più vicine a Silvio Berlusconi ricorderanno la sua figura nel giorno dei novantanni dalla nascita (Milano, 1936). La cerimonia sarà strettamente privata e potrebbe essere celebrata una messa a Porto Rotondo. Potrebbero essere a Villa Certosa, Barbara e Luigi Berlusconi, che, a quanto pare, ha voluto fortemente la cerimonia, Marina e Piersilvio insieme a Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Marta Fascina, ultima compagna del fondatore della Fininvest e quattro volte presidente del Consiglio. Non è esclusa la presenza di esponenti di spicco di Forza Italia nell’Isola, a partire dal segretario regionale Pietro Pittalis. Il coordinatore regionale ieri ha confermato che potrebbe partecipare alla giornata in ricordo di Silvio Berlusconi, compatibilmente con gli impegni in Parlamento. Anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, potrebbe essere a Villa Certosa, martedì mattina. La cerchia delle persone che ricorderanno il politico e imprenditore milanese legatissimo alla Gallura dovrebbe essere abbastanza ristretta.

Ultimo atto

la cerimonia del 29 settembre assume un significato particolare anche altri motivi. Potrebbe essere infatti anche il momento del commiato da Villa Certosa della famiglia Berlusconi. Sempre stando a indiscrezioni, infatti, la residenza di 120 ettari (4500 metri quadrati, 126 stanze) dovrebbe passare a brevissimo, forse già il 1° ottobre, nella disponibilità di una società controllata dalle holding della famiglia Al Thani (famiglia reale del Qatar). La voce sta circolando da giorni e anche il personale che per anni ha lavorato nella residenza sarebbe stato informato da molto tempo del passaggio di consegne. Come è noto Villa Certosa è stata venduta dalla società Idra Immobiliare e sono in corso le ultime formalità per il passaggio della proprietà ai qatarioti. Finisce dunque un’epoca, martedì i Berlusconi potrebbero essere protagonisti dell’ultimo atto di una storia iniziata quarant’anni fa quando la residenza si chiamava Villa Monastero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 
Sicurezza

L’AI fuori controllo, allarme negli Usa

Interferenza di OpenAi su siti governativi: «Potrebbero essere stati hackerati» 