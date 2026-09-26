La Certosa, il ricordo di Berlusconi 

Villa Certosa ai titoli di coda, martedì prossimo potrebbe essere il giorno del ricordo di Silvio Berlusconi, ma anche quello del commiato della famiglia del fondatore di Forza Italia dalla storica residenza di Porto Rotondo. Il 29 settembre infatti i figli e le persone più vicine a Silvio Berlusconi ricorderanno la sua figura nel giorno dei novantanni dalla nascita (Milano, 1936). La cerimonia sarà strettamente privata e potrebbe essere celebrata una messa a Porto Rotondo. Potrebbero essere a Villa Certosa, Barbara e Luigi Berlusconi, che, a quanto pare, ha voluto fortemente la cerimonia, Marina e Piersilvio insieme a Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Marta Fascina, ultima compagna del fondatore della Fininvest e quattro volte presidente del Consiglio. Non è esclusa la presenza di esponenti di spicco di Forza Italia nell’Isola, a partire dal segretario regionale Pietro Pittalis. Il coordinatore regionale ieri ha confermato che potrebbe partecipare alla giornata in ricordo di Silvio Berlusconi, compatibilmente con gli impegni in Parlamento. Anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, potrebbe essere a Villa Certosa, martedì mattina. La cerchia delle persone che ricorderanno il politico e imprenditore milanese legatissimo alla Gallura dovrebbe essere abbastanza ristretta.

Ultimo atto

la cerimonia del 29 settembre assume un significato particolare anche altri motivi. Potrebbe essere infatti anche il momento del commiato da Villa Certosa della famiglia Berlusconi. Sempre stando a indiscrezioni, infatti, la residenza di 120 ettari (4500 metri quadrati, 126 stanze) dovrebbe passare a brevissimo, forse già il 1° ottobre, nella disponibilità di una società controllata dalle holding della famiglia Al Thani (famiglia reale del Qatar). La voce sta circolando da giorni e anche il personale che per anni ha lavorato nella residenza sarebbe stato informato da molto tempo del passaggio di consegne. Come è noto Villa Certosa è stata venduta dalla società Idra Immobiliare e sono in corso le ultime formalità per il passaggio della proprietà ai qatarioti. Finisce dunque un’epoca, martedì i Berlusconi potrebbero essere protagonisti dell’ultimo atto di una storia iniziata quarant’anni fa quando la residenza si chiamava Villa Monastero.

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