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Bari Sardo.
16 marzo 2026 alle 00:54

Viabilità, oggi scatta la rivoluzione 

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La rivoluzione viaria di Bari Sardo prende forma e sostanza. Da oggi entrano in vigore le modifiche alla circolazione adottate dall’amministrazione comunale nel nome di una viabilità più snella, scorrevole e sicura. La geografia dei cambiamenti è ampia. Fra le altre novità ci sono i sensi unici in via Cesare Battisti, direzione Lanusei, tra l’incrocio con piazza Sa Staria e via Tirso, in via Vittorio Emanuele Orlando direzione corso Vittorio Emanuele, con inizio dall’intersezione con via Battisti e fino all’intersezione con corso Vittorio Emanuele, in via Bellini verso corso Vittorio Emanuele, tra via Battisti e fino a corso Vittorio Emanuele.

Ancora, in via Monte Grappa, direzione via Battisti, con inizio tra via Parrocchia e fino a via Battisti, in via Parrocchia direzione piazza Beata Vergine del Monserrato, con inizio dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele e fino a via Monte Grappa, in via Santa Cecilia, direzione chiesa di Santa Cecilia, tra via Battisti e fino a via Oristano, in Via Isonzo verso Via Tevere, tra via Santa Cecilia/via Santa Chiara e fino a via Tevere, in via Santa Chiara verso via Fra Nicola da Gesturi, tra via Santa Cecilia/Via Isonzo e fino a via Fra Nicola da Gesturi; in via Santa Chiara verso via Fra Nicola da Gesturi, tra via Battisti e fino a Via Fra Nicola da Gesturi. ( ro. se. )

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