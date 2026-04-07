Via Vesalio resta chiusa per i lavori 

Oggi sarebbe dovuto essere l’ultimo giorno di lavori in via Vesalio. Dureranno invece più del previsto gli interventi di Abbanoa per il ripristino funzionale del collettore Q1.

Il Comune ha annunciato con una nuova ordinanza che la semicarreggiata interessata, quella in direzione viale Roberto Pisano verso il parco di Terramaini, resterà ancora chiusa al traffico nel tratto tra via Flavio Gioia e via Cesare Pintus. Il collettore Q1 si era rotto lo scorso 30 marzo. Abbanoa aveva comunicato che per ripristinarlo era necessario un bypass sulla tubazione che occupa l’intera semicarreggiata. Inizialmente i lavori sarebbero dovuti terminare il 1° aprile, successivamente sono stati prorogati fino a oggi. Con l’ultima ordinanza, invece, non è stata indicata nessuna nuova data: bisognerà attendere la fine degli interventi dell’ente.

Proseguono così i disagi per la viabilità di Pirri, già compromessa dai tanti lavori in corso. Le operazioni di Abbanoa, infatti, insieme agli altri interventi, stanno creando enormi disagi. Le strade sono da settimane nella morsa dei cantieri, tra realizzazione di nuove piste ciclabili, interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico e guasti improvvisi alla rete idrica. Da Barracca Manna fino al Cep, senza dimenticare via Santa Maria Chiara, via Riva Villasanta, si creano così inevitabili lunghe code nelle ore di punta. E per tanti automobilisti trovare strade alternative diventa ogni giorno un’impresa.

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