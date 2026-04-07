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Cagliari
08 aprile 2026 alle 00:40

Santa Gilla, la laguna in agonia 

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Il bilancio è impietoso: la produzione di cozze e ostriche, nella laguna cagliaritana di Santa Gilla, è crollata dell’80%. Troppe piogge e, di conseguenza, troppo scarsa la salinità per garantire la produzione. Appello alla Regione.

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