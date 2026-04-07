Santa Gilla, la laguna in agonia 

Il bilancio è impietoso: la produzione di cozze e ostriche, nella laguna cagliaritana di Santa Gilla, è crollata dell’80%. Troppe piogge e, di conseguenza, troppo scarsa la salinità per garantire la produzione. Appello alla Regione.
a pagina 16
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il bilancio è impietoso: la produzione di cozze e ostriche, nella laguna cagliaritana di Santa Gilla, è crollata dell’80%. Troppe piogge e, di conseguenza, troppo scarsa la salinità per garantire la produzione. Appello alla Regione.
a pagina 16