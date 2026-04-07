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La guerra.
08 aprile 2026 alle 00:40

Le nuove minacce di Trump: il mondo con il fiato sospeso  

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L’ultimatum di Trump all’Iran è durissimo: la minaccia è di «cancellare un’intera civiltà in una notte». Il Papa: «Non è accettabile». La Casa Bianca: «Non useremo armi nucleari», ma il mondo aspetta con il fiato sospeso e fa i conti con scenari da shock energetico. Sardegna inclusa: l’ipotesi di una riduzione dei voli aerei nei prossimi mesi non è più fantascientifica. L’assessore al Turismo Cuccureddu chiede al Governo di tutelare i collegamenti per le isole. La Cgil trasporti: la Regione deve calmierare i prezzi dei biglietti.

alle pagine 4, 5

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