Le nuove minacce di Trump: il mondo con il fiato sospeso  

L’ultimatum di Trump all’Iran è durissimo: la minaccia è di «cancellare un’intera civiltà in una notte». Il Papa: «Non è accettabile». La Casa Bianca: «Non useremo armi nucleari», ma il mondo aspetta con il fiato sospeso e fa i conti con scenari da shock energetico. Sardegna inclusa: l’ipotesi di una riduzione dei voli aerei nei prossimi mesi non è più fantascientifica. L’assessore al Turismo Cuccureddu chiede al Governo di tutelare i collegamenti per le isole. La Cgil trasporti: la Regione deve calmierare i prezzi dei biglietti.

alle pagine 4, 5