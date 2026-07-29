Via San Luigi, mezzo milione per il restyling 

Sì al restyling di strada e marciapiedi. Dopo anni di disagi, petizioni indirizzate al Comune intervallate da rovinose cadute di qualche residente, c’è la svolta per via San Luigi, la strada di Selargius che da tempo attende una manutenzione completa: ora c’è il via libera della Giunta di piazza Cellarium al progetto esecutivo che prevede interventi per oltre mezzo milione, risorse in gran parte arrivate dalla Regione e il resto stanziato dalla Giunta comunale.

Le richieste

L’ultima petizione era stata presentata dagli abitanti della strada del centro città all’inizio di quest’anno in Comune con un centinaio di firme in allegato, la seconda dopo quella indirizzata nel 2009 all’allora Giunta guidata dal sindaco Gianfranco Cappai. «In quindici anni sono stati fatti solo rattoppi alla meno peggio in alcuni tratti, il resto dei marciapiedi è stato lasciato nel totale degrado, siamo stufi», veniva denunciato nel documento firmato da Ulisse Monni, Tonino Melis, Maurizio Meloni e Ignazio Cadeddu a nome degli abitanti della via che collega l’ingresso della città con il centro. Cemento sgretolato, in alcuni casi con cedimenti che hanno creato delle buche. Infine la richiesta: «Il rifacimento ex novo dei marciapiedi, e del manto stradale dove l’asfalto presenta cedimenti».Richieste accolte. «Parliamo di interventi necessari, che giustamente i residenti della zona chiedevano da tempo», dice l’assessore ai lavori pubblici Claudio Argiolas dopo l’approvazione del progetto in Giunta.

Interventi previsti

«Verranno demoliti e ricostruiti i marciapiedi, senza intaccare i parcheggi presenti lungo la strada, eliminate le barriere architettoniche, adeguata la rete di smaltimento delle acque meteoriche, e infine si procederà con la riqualificazione della strada», sottolinea.Tempo qualche mese e in via San Luigi dovrebbero arrivare mezzi e operai per il restyling atteso. «Abbiamo appena pubblicato la gara d’appalto, ci auguriamo di partire quanto prima con l’affidamento e avviare i cantieri tra fine anno e l’inizio del prossimo», spiega l’assessore Argiolas. «Purtroppo quando un progetto va in gara le incognite sono tante, speriamo non ci siano ricorsi e la procedura di aggiudicazione si concluda senza intoppi».Quasi al via anche i primi lavori nei marciapiedi, partendo da quelli che presentano maggiori criticità: via Vittorio Veneto, via Mazzini, in centro, e via Machiavelli a Su Planu. L’appalto da 400mila euro è stato affidato pochi giorni fa: «Partiamo in ritardo rispetto ai tempi previsti perché c’è stato un ricorso», ammette Argiolas. «Anche in questo caso parliamo di lavori importanti per garantire decoro e sicurezza nelle nostre strade».

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