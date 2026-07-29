Cala Finanza, il Tar rinvia: resta lo stop a Tavolara Bay 

Rinvio della decisione nel merito a dicembre e sostanziale conferma delle revoche di tutti i permessi già rilasciati alla immobiliare sardo brasiliana Tavolara Bay. È questo l’esito dell’udienza davanti ai giudici del Tar della Sardegna dedicata al caso di Cala Finanza. Da una parte c’erano gli avvocati della immobiliare controllata dalla JHSF Participações (Marcello Clarich e Gian Comita Ragnedda), dall’altra i legali dello Stato, della Regione sarda, del Comune di Loiri Porto San Paolo (Carlo Careddu) e del Grig (Carlo Melis Costa).

I ricorsi in trattazione erano due. Tavolara Bay aveva chiesto al Tar di sospendere la revoca dell’autorizzazione unica Zes per gli interventi a Villa Joy (trasformazione in ristorante dell’immobile e realizzazione di un camping di lusso a Cala Finanza), la società aveva anche chiesto di sospendere la revoca della delibera n.50 del 2025 (al centro di contestazioni e polemiche) votata dal Consiglio comunale di Loiri, con la quale si dava il via libera ad un cambio di destinazione urbanistica di Cala Finanza. Il secondo ricorso invece era contro i provvedimenti del Comune di Loiri con l’interdizione all’uso di Villa Joy e alla collocazione di container su un’area di 560 metri quadri a ridosso della residenza.

Il presidente del Tar, Tito Aru, ha assunto una decisione complessiva su tutti i ricorsi con il consenso delle parti. La trattazione delle cause è stata rinviata a dicembre, a fine anno i giudici entreranno nel merito delle istanze di Tavolara Bay. La società considera illegittime e prive di presupposti le revoche dei permessi, a partire dalla decisione del governo (Dipartimento per il Sud) che, tornando sui suoi passi, ha cancellato i presupposti per il posizionamento di sette bungalow di lusso a Cala Finanza.

Nel frattempo restano confermate revoche e interdizioni. Si può parlare di una vittoria, del tutto provvisoria, della Regione, del Grig e del Comune di Loiri. Tavolara Bay, però, la partita vera la giocherà a dicembre e poi a febbraio 2027, quando sarà trattato il ricorso della Regione contro la Zes. In questo complicato intreccio di ricorsi e contro ricorsi, ieri Tavolara Bay ha incassato un provvedimento che gli consente di mantenere i container a Cala Finanza.

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