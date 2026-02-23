Via Roma, il cantiere non si ferma 

Il cantiere della metro di via Roma non subirà rallentamenti a causa dell’America’s Cup. Nei giorni scorsi era stata ipotizzato lo slittamento dei lavori a dopo il 24 maggio, alla conclusione della 38ª edizione della manifestazione mondiale di vela. Così non sarà, operai e ruspe conviveranno con le 20.000 persone attese in città per l’evento, sospendendo, almeno nei momenti più importanti, le loro attività che mal si conciliano con uno spettacolo che sarà per Cagliari e la Sardegna una vetrina mondiale. Non è tutto, la chiusura della corsia centrale di via Roma, riservata ai mezzi pubblici, coinciderà con altre modifiche sostanziali alla circolazione: i bus del Ctm percorreranno via Roma lato portici, quelli di Arst, gli Ncc e i taxi la corsia lato mare, che così sarà ancora più ingolfata.

Nessun rallentamento

L’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, prende le redini della vicenda. «Non ci sarà alcun rallentamento dei lavori per la realizzazione del tratto di via Roma della metro di superficie. La consegna delle aree per il cantiere da parte del Comune avverrà a breve termine, dopo la conclusione dell’iter di trasferimento all’Arst e la firma da parte del dirigente comunale». Insomma, si procederà come se l’America’s Cup non ci fosse? «Abbiamo chiesto che dal 21 al 24 maggio venissero garantiti i tre attraversamenti pedonali dal porto in sicurezza».

Nuovo percorso dei bus

L’apertura del cantiere nella corsia centrale di via Roma, costringerà i mezzi pubblici a percorsi alternativi. Secondo una prima ipotesi i bus del Ctm viaggeranno nella corsia lato portici, dove sono state previste alcune fermate, mentre i pullman dell’Arst, gli Ncc e i taxi, attraverso una rotatoria all’altezza di piazza Amendola, saranno smistati nel tratto via mare che sarà condiviso con il traffico privato. Chiaramente, questa novità niente ha a che fare con la manifestazione velica. Inoltre, allo studio dei tecnici comunali ci sarebbe l’istituzione della Ztl in via Roma lato portici, così da ridurre il flusso veicolare, e il divieto di procedere verso il Municipio con l’obbligo di svolta a destra nel largo Carlo Felice.

La sicurezza

A chiedere lo slittamento dell’apertura del cantiere della metro è stato anche l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu in un vertice che si è tenuto alcuni giorni fa. «Hanno risposto, che per motivi contrattuali non era possibile. Abbiamo chiesto in subordine l’inizio dei lavori a lotti, ma anche questa soluzione non è praticabile. Alla fine abbiamo deciso di brandizzare la recinzione dell’area interessata con il logo dell’America’s Cup , a costo zero per le casse pubbliche». Intoppi anche in cielo per la presenza di tre elicotteri che opereranno proprio lungo il sentiero di discesa per pista 32 dell’aeroporto di Elmas. «Siamo riusciti a trovare un’intesa con l’Enac, gli aerei, se possibile, atterreranno in senso contrario, altrimenti i velivoli impegnati nella regata diminuiranno la quota».

Il Comune

All’incontro hanno partecipato anche la vice sindaca Cristina Mancini e l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta. «La consegna delle aree per il cantiere è prevista per l’ultima decade di marzo», precisa Macciotta. «Per garantire la massima sicurezza abbiamo chiesto che durante le regate i lavori vengano sospesi».

