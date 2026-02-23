Sestu: lacrime per Lorenzo, soffocato da un boccone 

C’è una rosa bianca su un banco della scuola per l’infanzia “Collodi”, a Sestu. È il banco dove sedeva Lorenzo Corona. Avrebbe compiuto cinque anni il 16 aprile, ma un destino crudele lo ha strappato all’affetto di mamma, papà e della sorella. Lorenzo è morto soffocato da un boccone, un pezzo di wurstel mangiato a cena. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita, prima dei genitori e poi degli operatori del 118. Il dolore della comunità scolastica e di tutta la cittadina. Oggi i funerali.

alle pagine 4, 5