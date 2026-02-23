Bruciò viva la moglie: arrestato due anni dopo 

San Severo. La sera del 27 settembre 2024 avrebbe prima stordito la moglie Lucia Salcone, 47 anni, con due colpi al capo e poi avrebbe dato fuoco all'auto con dentro la donna, ancora viva. Poi avrebbe inscenato un incidente facendo finire la Fiat 500 contro un albero. Il castello di bugie, errori ed omissioni - secondo l'accusa - è crollato davanti ad accertamenti investigativi, autopsia, immagini delle telecamere di sorveglianza e testimonianze raccolte dalla Polizia che ha arrestato Ciro Caliendo, 48 anni, imprenditore vitivinicolo con ambizioni politiche (si era candidato al consiglio comunale di San Severo): l’accusa è di aver ucciso la moglie al termine di un matrimonio durato circa vent’anni e da cui sono nati due figli.

Il presunto piano di Caliendo sarebbe crollato di fronte all’autopsia, alle immagini delle telecamere di sorveglianza, alle testimonianze e al ritrovamento di una lunga scia di benzina sull’asfalto, nonostante l’auto fosse diesel. Caliendo, secondo i soccorritori, emanava odore di carburante, e prima di allontanarsi con la moglie sarebbe passato da casa per prendere una bottiglia contenente benzina.

In una lettera inviata pochi giorni prima del delitto a una parente della vittima, Caliendo parlava di «insofferenza», dell’«amore per un’altra donna»e del desiderio di «riavere la libertà ad ogni costo». Amiche di Lucia hanno confermato che il matrimonio era finito da tempo e che lei non indossava più la fede, pur non volendo concedere il divorzio.

A pesare sul quadro anche un processo in corso a Napoli, in cui Caliendo è imputato per detenzione e porto di ordigno esplosivo nell’ambito di un attentato fallito del 2023 contro un ufficiale della Guardia di Finanza.

