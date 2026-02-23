VaiOnline
San Severo.
24 febbraio 2026 alle 00:30

Bruciò viva la moglie: arrestato due anni dopo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

San Severo. La sera del 27 settembre 2024 avrebbe prima stordito la moglie Lucia Salcone, 47 anni, con due colpi al capo e poi avrebbe dato fuoco all'auto con dentro la donna, ancora viva. Poi avrebbe inscenato un incidente facendo finire la Fiat 500 contro un albero. Il castello di bugie, errori ed omissioni - secondo l'accusa - è crollato davanti ad accertamenti investigativi, autopsia, immagini delle telecamere di sorveglianza e testimonianze raccolte dalla Polizia che ha arrestato Ciro Caliendo, 48 anni, imprenditore vitivinicolo con ambizioni politiche (si era candidato al consiglio comunale di San Severo): l’accusa è di aver ucciso la moglie al termine di un matrimonio durato circa vent’anni e da cui sono nati due figli.

Il presunto piano di Caliendo sarebbe crollato di fronte all’autopsia, alle immagini delle telecamere di sorveglianza, alle testimonianze e al ritrovamento di una lunga scia di benzina sull’asfalto, nonostante l’auto fosse diesel. Caliendo, secondo i soccorritori, emanava odore di carburante, e prima di allontanarsi con la moglie sarebbe passato da casa per prendere una bottiglia contenente benzina.

In una lettera inviata pochi giorni prima del delitto a una parente della vittima, Caliendo parlava di «insofferenza», dell’«amore per un’altra donna»e del desiderio di «riavere la libertà ad ogni costo». Amiche di Lucia hanno confermato che il matrimonio era finito da tempo e che lei non indossava più la fede, pur non volendo concedere il divorzio.

A pesare sul quadro anche un processo in corso a Napoli, in cui Caliendo è imputato per detenzione e porto di ordigno esplosivo nell’ambito di un attentato fallito del 2023 contro un ufficiale della Guardia di Finanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 
Emergenza clima

La bufera di neve soffoca New York «Restate a casa»

Scuole e uffici ko in tutto il Nord-Est Centinaia di migliaia senza elettricità 