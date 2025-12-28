VaiOnline
Villacidro.
29 dicembre 2025 alle 00:10

Via Ortu ormai da un anno resta chiusa 

A oggi non si registrano novità sulla riapertura di via Ortu, chiusa al traffico da oltre un anno. A distanza di tempo dalla prima segnalazione da parte dei residenti, la situazione non ha mostrato sviluppi e la viabilità non è stata ripristinata.

La chiusura della strada continua a incidere sulla quotidianità della zona, creando disagi per i residenti e per gli automobilisti che utilizzano abitualmente quel tratto. Al momento lungo la via non sono presenti cantieri attivi o lavori in corso, mentre da parte dell’amministrazione comunale non risultano comunicazioni recenti sulle tempistiche per il ripristino della viabilità.

La vicenda era già stata portata dai residenti all’attenzione dell’amministrazione comunale nei mesi scorsi, ma il quadro resta invariato. Per un aggiornamento sulla situazione gli abitanti hanno contattato anche la minoranza consiliare: non risultano però interrogazioni o altri atti formali presentati in Consiglio comunale in merito alla chiusura della strada.

In assenza di interventi visibili e di indicazioni ufficiali, la situazione resta irrisolta e continua a essere seguita con attenzione dai cittadini, che attendono chiarimenti su quando via Dottor Giuseppe Ortu potrà tornare pienamente percorribile. (f. m.)

Francesco Pinna