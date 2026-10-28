Via Manin, riapre la casa di Halloween più spaventosa 

In via Manin è Halloween già da settimane. La facciata avvolta da ragnatele giganti, le streghe nere alla porta, i fantasmi illuminati di azzurro e sotto l’arco la luce rossa con l’impiccato a testa in giù. Dopo un anno di pausa è tornata la casa degli orrori di Selargius, la più fotografata e più attesa dai bambini per la festa di fine ottobre.

Un lavoro di settimane, tutto fatto a mano da Graziella Santus - proprietaria della casa - col marito e la nipotina, che trasforma una normale abitazione di via Manin in un set da brividi. L’appuntamento per quest’anno è confermato. «Aspetto tanti bambini per festeggiare il 31, ci saranno caramelle per tutti e tanto divertimento», dice la donna. L’allestimento continua anche dentro casa, e nel cortile interno «dove ci sarà una sorpresa». Nessun orario rigido per i festeggiamenti di Halloween: porta aperta a tutti dalle 17 fino a sera, con piccoli mostri, streghe e vampiri per il tradizionale dolcetto o scherzetto.

Ma la magia in via Manin non si spegne il primo novembre. Quella casa è un calendario. A dicembre diventa la casa di Natale, a febbraio si copre di cuori rossi per San Valentino, allestimenti a tema anche per Pasqua e inizio primavera. «La finalità è sempre la stessa: offrire occasioni di divertimento in città», sottolinea la donna.

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