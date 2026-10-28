SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Roma.
29 ottobre 2026 alle 00:20

Minicar, Iacopini  ha ripreso conoscenza  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo due interventi alla testa e più di tre settimane in rianimazione, migliorano le condizioni dell’attore Davide Iacopini, spinto dall'interno di una minicar mentre era in monopattino a inizio ottobre nel quartiere Monteverde a Roma. Il quarantaduenne ha ripreso conoscenza e ha parlato con medici e familiari. Così, dopo 23 giorni, ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale San Camillo. «Negli ultimi giorni le condizioni del paziente sono migliorate - ha reso noto il dottor Emiliano Cingolani, direttore della Terapia Intensiva Shock e Trauma, in un bollettino medico -. È vigile e non ha più bisogno di supporti intensivi». La prognosi, dunque, è stata sciolta e l’attore trasferito nel reparto di Neurochirurgia dove «proseguirà il percorso di cura e riabilitazione». Dalla sera del 5 ottobre, quando ha perso conoscenza schiantandosi contro un'auto in sosta dopo essere stato spinto mentre era in monopattino, Iacopini ha subìto due interventi alla testa poi, pian piano, è stata ridotta gradualmente la sedazione fino al risveglio. Il 13 ottobre sono stati individuati e fermati due minorenni ritenuti autori dell’aggressione a Iacopini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Siher libero, scontro Meloni-magistrati

La premier: decisione vergognosa. Schlein: non può sostituirsi alle toghe 
Elezioni in Israele

Netanyahu davanti, ma è rebus governo

Il premier ha 5 seggi in più di Eisenkot, Herzog cerca una via d’uscita 