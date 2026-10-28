Minicar, Iacopini  ha ripreso conoscenza  

Dopo due interventi alla testa e più di tre settimane in rianimazione, migliorano le condizioni dell’attore Davide Iacopini, spinto dall'interno di una minicar mentre era in monopattino a inizio ottobre nel quartiere Monteverde a Roma. Il quarantaduenne ha ripreso conoscenza e ha parlato con medici e familiari. Così, dopo 23 giorni, ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale San Camillo. «Negli ultimi giorni le condizioni del paziente sono migliorate - ha reso noto il dottor Emiliano Cingolani, direttore della Terapia Intensiva Shock e Trauma, in un bollettino medico -. È vigile e non ha più bisogno di supporti intensivi». La prognosi, dunque, è stata sciolta e l’attore trasferito nel reparto di Neurochirurgia dove «proseguirà il percorso di cura e riabilitazione». Dalla sera del 5 ottobre, quando ha perso conoscenza schiantandosi contro un'auto in sosta dopo essere stato spinto mentre era in monopattino, Iacopini ha subìto due interventi alla testa poi, pian piano, è stata ridotta gradualmente la sedazione fino al risveglio. Il 13 ottobre sono stati individuati e fermati due minorenni ritenuti autori dell’aggressione a Iacopini.

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