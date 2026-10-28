Schianto mortale fra due treni: almeno 68 vittime 

Tragedia ferroviaria in Spagna: un treno dell’alta velocità che viaggiava sulla tratta Madrid-Siviglia si è scontrato a 200 km all’ora contro un convoglio che era fermo a Toledo. Almeno 68 le vittime. A bordo c’erano oltre cinquecento persone, fra i quali nove italiani. Uno di questi è un sassarese che non sarebbe in pericolo, risultano disperse invece tre donne. Secondo il presidente spagnolo Sanchez, «si è trattato di un errore della centrale operativa dopo che un guasto aveva fatto fermare tutti i treni». Sulla stessa rete, a Cordova, si era verificato a gennaio un altro incidente con 46 vittime.

l a pagina 11