Pirri.
03 gennaio 2026 alle 01:03

Via le transenne: nasce la nuova “piazzetta scolastica” 

I lavori sono durati poco più di un mese, il cantiere è stato chiuso prima di Natale. Così, da un giorno all’altro, senza cerimonie o tagli del nastro,la nuova “piazzetta scolastica” di via Filzi è stata aperta all’utenza. Il breve tratto di strada che fronteggia l’istituto comprensivo “Pirri 1-2”, tra via Santa Maria Chiara e via Montecassino, ora non esiste più. È stato cancellato dallo stradario: al suo posto uno slargo pedonale, rialzato e pavimentato, vicino al rifornitore e alla Guardia medica, con panchine e cestini porta-rifiuti.

Il progetto

Dopo mesi di vibranti polemiche l’intervento è stato ultimato, ma per evitare disagi pesanti alla viabilità sono stati adottati degli accorgimenti, in accordo con la Municipalità e con i residenti. «Purtroppo si rilevano ancora atteggiamenti scorretti di automobilisti che “tagliano” da via Santa Maria Chiara attraversando il distributore», si rammarica la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «tuttavia confido nella sensibilità di chi guida e auspico che possa prevalere il buon senso». Inizialmente la viabilità era stata interdetta solo in via sperimentale, attraverso il posizionamento di fioriere, poi la pedonalizzazione è diventata definitiva. «L'obiettivo primario del Comune», sottolinea Manca, «è stato quello di mettere in sicurezza i bambini e le famiglie che vanno a scuola e, a breve, anche la cittadinanza che nuovamente potrà usufruire dei servizi della vicina Guardia medica». La cui sede è in fase di ristrutturazione per iniziativa della Asl. «È vero che in origine ci sono state molte proteste», conclude la presidente, «ma poi sono stati adottati importanti accorgimenti, con la prosecuzione di via Montecassino a due sensi, frutto di un ragionamento condiviso con il sindaco Zedda. In definitiva ritengo che questa soluzione limiti i disagi e accontenti tutti». La nuova viabilità non solo risponde all’obiettivo di garantire l’accesso in sicurezza alla scuola primaria, ma anche di ridurre sensibilmente il traffico in un punto storicamente congestionato, specialmente nelle ore di punta.

