La decisione.
03 gennaio 2026 alle 01:04

I Comitati: «Lo Stato fa e disfa, ormai ci tratta da colonia» 

I Comitati contro l’invasione eolica e agri-fotovoltaica della Sardegna quasi non ci credono. Il maxi intervento eolico da 13 aerogeneratori da 150 metri, che sarebbe dovuto sorgere tra Bitti, Orune e Buddusò, è stato fermato dal Consiglio di Stato. Soluzione che salva, a Sos Enattos, il grande polo scientifico dell’Einstein Telescope: se realizzato, potrebbe davvero segnare la svolta anche economica per il centro della Sardegna, spesso abbandonato a sé stesso dalle scelte politiche.

Gli attivisti

Ma è qui che si innesta il ragionamento di Luigi Pisci, del Comitato Sarcidano: «Trovo assurda la leggerezza con cui lo Stato prende provvedimenti sulla Sardegna», spiega. «Non basta che possa imporli dall’alto, ma quasi sempre sono in contraddizione tra loro. Qui da un lato si sponsorizza la candidatura a insediare l’Einstein Telescope e dall’altro si autorizza anche un parco eolico che interferisce non poco con quello stesso intervento». Chiusura severa: «È l’ennesima dimostrazione di come a Roma i problemi dell’Isola siano affrontati in modo grossolano. Del resto siamo solo una colonia».

Il Carroccio sardo

Sulla vicenda è intervenuta anche la Lega, con una nota del segretario ed ex consigliere regionale Michele Ennas: «Il Consiglio di Stato ha confermato la validità di una norma proposta e voluta dalla Lega per proteggere il sito di Sos Enattos, candidato a ospitare l’Einstein Telescope. La sentenza si basa sulla legge numero 41 del 21 aprile 2023 (legge di conversione del Dl 13/2023) modificata durante il suo iter da un emendamento della Lega, presentato e portato avanti dal senatore Claudio Borghi e promosso dal deputato sardo Dario Giagoni, in seguito approvato e inserito nella legge. Questo emendamento ha istituito una clausola di salvaguardia per le aree su cui insistono infrastrutture di ricerca inserite nel Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (Pnir) come Sos Enattos. Non solo abbiamo difeso il silenzio necessario per l’Einstein Telescope, ma anche protetto l’integrità del nostro paesaggio da tentativi di speculazione. È grazie all’impegno della Lega se la Sardegna porta a casa un risultato politico concreto», chiude Ennas, «e di reale tutela ambientale».

