VaiOnline
Il progetto.
03 gennaio 2026 alle 01:04

Al Brotzu arriva la terapia intensiva pediatrica  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sei posti letto e un ambulatorio, in grado di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche: la Giunta regionale ha approvato il progetto per la realizzazione di un reparto di Terapia semintensiva-intensiva pediatrica all'ospedale San Michele dell'Arnas Brotzu di Cagliari. Il provvedimento, spiega una nota della Regione, si inserisce nel Programma regionale di sviluppo 2024-2029, all'interno dell'obiettivo strategico “Ospedale dei bambini”, e risponde a una criticità storica: la Sardegna è l'unica regione priva di posti letto di terapia intensiva pediatrica.

Con questo via libera, commenta la governatrice Alessandra Todde, assessora della Sanità ad interim, «colmiamo una grave carenza del sistema sanitario regionale», che «ha finora comportato disagi per le famiglie, rischi clinici per i piccoli pazienti e costi elevati legati ai trasferimenti extra-regionali». Ora viene avviato «un percorso strutturato per garantire anche in Sardegna cure intensive altamente specialistiche ai bambini in condizioni critiche, in linea con gli standard nazionali e internazionali». È prevista un’attuazione progressiva: prima l'attivazione immediata di posti letto dedicati e il rafforzamento dei percorsi di emergenza e trasporto pediatrico, poi una seconda fase con la piena realizzazione del reparto di Terapia intensiva pediatrica, che diventerà un riferimento regionale e un nodo della rete pediatrica.

Il Brotzu dovrà avviare il percorso assistenziale, elaborare un piano operativo pluriennale con fasi successive di attuazione, indicando tempi, risorse economiche e professionali necessarie, nonché modalità di monitoraggio e valutazione, volto a garantire la progressiva attivazione del servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 