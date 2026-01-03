Al Brotzu arriva la terapia intensiva pediatrica  

Sei posti letto e un ambulatorio, in grado di eseguire procedure mediche complesse, diagnostiche o terapeutiche: la Giunta regionale ha approvato il progetto per la realizzazione di un reparto di Terapia semintensiva-intensiva pediatrica all'ospedale San Michele dell'Arnas Brotzu di Cagliari. Il provvedimento, spiega una nota della Regione, si inserisce nel Programma regionale di sviluppo 2024-2029, all'interno dell'obiettivo strategico “Ospedale dei bambini”, e risponde a una criticità storica: la Sardegna è l'unica regione priva di posti letto di terapia intensiva pediatrica.

Con questo via libera, commenta la governatrice Alessandra Todde, assessora della Sanità ad interim, «colmiamo una grave carenza del sistema sanitario regionale», che «ha finora comportato disagi per le famiglie, rischi clinici per i piccoli pazienti e costi elevati legati ai trasferimenti extra-regionali». Ora viene avviato «un percorso strutturato per garantire anche in Sardegna cure intensive altamente specialistiche ai bambini in condizioni critiche, in linea con gli standard nazionali e internazionali». È prevista un’attuazione progressiva: prima l'attivazione immediata di posti letto dedicati e il rafforzamento dei percorsi di emergenza e trasporto pediatrico, poi una seconda fase con la piena realizzazione del reparto di Terapia intensiva pediatrica, che diventerà un riferimento regionale e un nodo della rete pediatrica.

Il Brotzu dovrà avviare il percorso assistenziale, elaborare un piano operativo pluriennale con fasi successive di attuazione, indicando tempi, risorse economiche e professionali necessarie, nonché modalità di monitoraggio e valutazione, volto a garantire la progressiva attivazione del servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA