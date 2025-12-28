VaiOnline
Dal campo.
29 dicembre 2025 alle 00:08

Venerdì alla Domus la sfida con il Milan 

C’erano anche Mina e Rodriguez ieri mattina ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti. Giusto la serata di sabato per festeggiare il successo di Torino, i giocatori del Cagliari sono tornati subito in campo per preparare la prima partita del 2026, e che partita, venerdì alla Domus col Milan.

I due difensori, traditi dall’influenza alla vigilia del match con i granata, hanno svolto buona parte della seduta con il gruppo. Ancora in personalizzato Zé Pedro. Out Folorunsho che punta a rientrare a fine gennaio. Tempi di recupero più lunghi per Belotti. Stagione già finita, invece, per Felici, stesso infortunio del Gallo. Tra gli indisponibili, pure Luvumbo e Liteta, entrambi in Marocco dove è in corso la Coppa d’Africa. (f.g.)

