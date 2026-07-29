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Domusnovas.
30 luglio 2026 alle 00:49

Variazione di bilancio, bagarre in Consiglio 

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La discussione su una variazione al bilancio di previsione triennale con l’applicazione dell’avanzo d’amministrazione vincolato (231mila euro) e di quello accantonato (56mila) in relazione all’esercizio 2025 con la relativa variazione di cassa, scatena polemiche in Consiglio Comunale. «L’urgenza - ha spiegato la sindaca Isangela Mascia - è dovuta a manutenzioni straordinarie tra cui quella della strada per Aremitza ed a spese per l’illuminazione della grotta e lo sviluppo della redazione del Pef». Tra gli importi della variazione di cassa figurano 2,7 milioni di fondi Jtf per la bonifica del sito minerario di Barraxiutta e 570mila per la riqualificazione di piazza Leccis.

Astenuti in minoranza Alessio Pilloni e Anna Maria Di Romano con quest’ultima che rileva «motivazioni insufficienti per applicare gli avanzi di amministrazione». Contrari Luigi Bacchis e la collega Maria Giovanna Carta («poca chiarezza sui motivi di urgenza») che hanno ribadito il no anche su un debito fuori bilancio da 1.800 euro sancito da una sentenza del Tar e relativo ad un mancato accesso agli atti nel 2024 da parte di alcuni cittadini. «È un problema che riscontro anche sulle mie richieste, - dice Carta - non è ammissibile che non vengano forniti i documenti e che non si tutelino i diritti dei cittadini».

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