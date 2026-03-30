Variante al piano urbanistico per un villaggio nella Costa Verde 

Al via la proposta di variante urbanistica al piano di lottizzazione “S'Enne ‘e S’Arca”, l’ultimo villaggio turistico nato sulla Costa Verde, al confine con la Nato. «Con l’approvazione del Puc - ricorda l’assessore all’Urbanistica, Alessandro Pani - si è reso necessario l’adeguamento della località turistica alle nuove regole. Sono previste la tutela dell’ambiente e la riqualificazione dell’intera zona. Alla sistemazione della viabilità e delle aree verdi è stata dedicata particolare attenzione, in maniera da non interferire sulla vita e sulle attività all’aperto. Il progetto è pronto, presto verrà discusso in Consiglio comunale». Un cambiamento atteso da tempo in una località marina in cattive condizioni, con strade sterrate.

Sempre in merito a questioni urbanistiche, il Municipio ha trasmesso al Parco geominerario una richiesta di finanziamento dell’importo complessivo di centomila euro, finalizzato alla redazione del Piano particolareggiato dei siti minerari di Ingurtosu e di Gennamari. Sono opere necessarie per l’attivazione dei progetti di recupero, rinnovamento e valorizzazione del patrimonio edilizio, nel rispetto dei valori storici, identitari e paesaggistici dei luoghi.

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