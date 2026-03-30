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31 marzo 2026 alle 00:20

Variante al piano urbanistico per un villaggio nella Costa Verde 

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Al via la proposta di variante urbanistica al piano di lottizzazione “S'Enne ‘e S’Arca”, l’ultimo villaggio turistico nato sulla Costa Verde, al confine con la Nato. «Con l’approvazione del Puc - ricorda l’assessore all’Urbanistica, Alessandro Pani - si è reso necessario l’adeguamento della località turistica alle nuove regole. Sono previste la tutela dell’ambiente e la riqualificazione dell’intera zona. Alla sistemazione della viabilità e delle aree verdi è stata dedicata particolare attenzione, in maniera da non interferire sulla vita e sulle attività all’aperto. Il progetto è pronto, presto verrà discusso in Consiglio comunale». Un cambiamento atteso da tempo in una località marina in cattive condizioni, con strade sterrate.

Sempre in merito a questioni urbanistiche, il Municipio ha trasmesso al Parco geominerario una richiesta di finanziamento dell’importo complessivo di centomila euro, finalizzato alla redazione del Piano particolareggiato dei siti minerari di Ingurtosu e di Gennamari. Sono opere necessarie per l’attivazione dei progetti di recupero, rinnovamento e valorizzazione del patrimonio edilizio, nel rispetto dei valori storici, identitari e paesaggistici dei luoghi.

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