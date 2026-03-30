Il mistero del colpo milionario, si lavora sui video: un gruppo di quattro ladri ripreso dalle telecamere 

Parma. Le telecamere hanno ripreso un gruppo di almeno quattro ladri incappucciati, in azione nella notte: è la banda che ha sottratto tre quadri di Renoir, Cézanne e Matisse, di piccole dimensioni e grande valore. Oltre al contributo dei video si spera di poter contare su tracce rimaste sul quadro abbandonato nel museo quando è scattato l'allarme (“Paysage de Cagnes”, anch’esso di Renoir). Attraverso l'analisi dei video e i sopralluoghi svolti in questi giorni si muovono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Parma, sul furto dei tre quadri dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, avvenuto tra il 22 e il 23 marzo, di cui si è saputo solo una settimana dopo.

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