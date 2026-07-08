Vandalismo, i cittadini si ribellano 

A Quartucciu gli episodi di vandalismo e degrado non si fermano. Come le proteste che sollecitano l’intervento del servizio di pulizia comunale. In piazza dell’Autonomia i residenti raccontano di ritrovare spesso (soprattutto dopo il venerdì e il sabato sera) bottiglie, cartacce e altri rifiuti sparsi ovunque. Anche nel parco Vittorio Emanuele la situazione non è diversa: «Il venerdì e il sabato continuano gli schiamazzi notturni. Si vedono anche manovre in contromano fino a tardi, con il rischio di provocare incidenti. Ma i nostri appelli si sono rivelati totalmente inutili», spiega Maria Luisa Fiore.

Il racconto

In via della Pace invece, le criticità sono all’ordine del giorno, anche la settimana scorsa sono state trovate capovolte e danneggiate le due panchine del parchetto. «È uno schifo quello che viene lasciato ogni notte. Due giorni fa abbiamo segnalato alle forze dell’ordine l’esplosione di una scatola di fuochi d’artificio nei parcheggi del cimitero, ma non c’è stato alcun intervento. La mattina dopo la piazza era piena di rifiuti», denuncia la residente Daniela.

Sul fronte Comune, il consigliere di maggioranza Simone Santabarbara riferisce: «Alcuni cittadini di via della Pace mi hanno contattato. Da qui la decisione di organizzare un incontro tra i cittadini, il sindaco, l’assessore alla Polizia locale Cristian Mereu e la vicesindaca».

Incontro a cui ha partecipato anche Maria Alexandra Tronci: «Siamo anni che combattiamo contro l’incuria e l’abbandono, tenendo pulita la zona come forma di volontariato. Si passa da momenti totalmente fuori controllo ad altri più calmi. Adesso assistiamo anche ai petardi notturni da parte dei ragazzini, che ricorrono anche a minacce e intimidazioni. Secondo noi serve un impianto di illuminazione corretto, maggiore controllo e più giornate di sensibilizzazione. Non nego che siamo preoccupati».

Le reazioni

Proprio la vicesindaca Elisabetta Contini ha confermato le criticità, ma evidenzia anche i risultati ottenuti. «Nel parco di via Thiesi la situazione è migliorata tantissimo da quando abbiamo anticipato l’orario di chiusura in via sperimentale. I risultati ci stanno dando ragione. Diverso il discorso del parco Sergio Atzeni dove ogni mattina gli operatori trovano rifiuti ovunque, persino nell’area recintata per i lavori, e in altre zone. È soprattutto una questione di inciviltà».

Una valutazione condivisa anche dal residente Alberto Melis: «La chiusura notturna del parco di via Thiesi ha ridotto drasticamente gli atti vandalici e ha restituito ai cittadini un pezzo di città. Oggi è tornato a essere frequentato da famiglie e ragazzi come luogo di ritrovo e svago».

«È un problema che riguarda tanti Comuni: i territori aumentano, mentre le forze a disposizione restano poche», conclude la vicesindaca.



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