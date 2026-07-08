L’Isola nella morsa del caldo torrido 

Il maestrale ieri ha rinfrescato il nord e infiammato il sud della Sardegna. Il caldo si è fatto sentire, ma sarà poca cosa rispetto a quello che i meteorologi annunciano a partire dal fine settimana. Caldo e umidità, con il vento in arrivo dall’Africa, faranno salire le temperature e la loro percezione. L’anticiclone – spiegano dall’Aeronautica di Decimo – sarà alimentato da flussi umidi e caldi in arrivo dal Nord Africa. A risentirne saranno soprattutto le zone interne e centro occidentali dell’Isola, quelle dove l’influenza mitigatrice del mare arriva con difficoltà. L’aria bollente e molto umida tra sabato e domenica contribuirà a far salire il termometro oltre i 40°.

Il cielo sarà prevalentemente sereno, con temporanei addensamenti nelle ore più calde vicino ai rilievi. Sono escluse piogge, mentre il vento sarà debole a regime di brezza con tendenza a disporsi da scirocco. Correnti calde e secche provenienti da Sud Est, che si sviluppano nei deserti del Nord Africa e si caricano di umidità attraversando il Mediterraneo. E proprio il vento caldo sarà l’elemento determinante per l’aumento delle temperature che raggiungeranno, per la terza volta quest’anno, valori record, soprattutto (come quasi sempre accade in questi casi) nel Medio Campidano, nell’Oristanese e nella piana di Ottana.

A Cagliari il bollettino dell’Arpas oggi sarà verde (condizioni meteorologiche non pericolose per la popolazione) e prevede alle 8 una temperatura di 23°, alle 14 di 31°, mentre la temperatura percepita sarà di 32°. Anche quella in arrivo sarà una “notte tropicale” (il termometro non scenderà sotto i 20°).

Oggi, nel resto della Sardegna temperature in leggero aumento. Le previsioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna indicano il record della giornata a Ozieri, Villacidro, Sanluri e Ozieri con 39 gradi, seguito da Iglesias a 37°. Notti tropicali bollenti a Cagliari (24°), Castelsardo e Olbia (23°); Villacidro, Oristano, Carbonia e Alghero (22°); notti infuocate anche a Iglesias e Lanusei (21°).

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