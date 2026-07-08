Cagliari, aggredita da una nutria 

Escoriazioni in tutto il corpo e un’altra operazione ad una mano da subire. Tutta colpa dell’aggressione di una nutria al Parco Nervi, a Cagliari, mesi fa: «Dovevo salvare il mio cane». Il racconto di Bianca Fusco, ex Miss Sardegna.
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Escoriazioni in tutto il corpo e un’altra operazione ad una mano da subire. Tutta colpa dell’aggressione di una nutria al Parco Nervi, a Cagliari, mesi fa: «Dovevo salvare il mio cane». Il racconto di Bianca Fusco, ex Miss Sardegna.
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