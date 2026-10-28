Vandali scatenati, divelta una cabina della telefonia 

Un tempo era un luogo tranquillo ma adesso la piazzetta in via San Benedetto è diventata uno spazio aperto alle scorrerie dei vandali e ritrovo di sbandati. Tanto che cresce la preoccupazione dei genitori dei bambini che frequentano la vicina scuola primaria, che infatti ieri hanno dovuto chiedere l’intervento della Polizia locale. Dopo l’abbandono dei monopattini dei giorni scorsi, quando i mezzi erano stati gettati nel marciapiede ad ostruire il passaggio, è stata divelta anche una cabina della telefonia. A due passi, anche i soliti monopattini vandalizzati e gettati a terra.

Purtroppo non è l’unico caso. Bande di ragazzini si riuniscono e distruggono l’arredo urbano in diverse zone della città a cominciare dalla piazzetta di via Monsignor Angioni dove sono state distrutte tutte le sedute in marmo delle panchine, per continuare con la piazzetta di via Solferino e così via. E i soliti ragazzini continuano a riunirsi tra via Porcu, via Martini, via Venezia e piazza Mercato lanciando limoni tra i passanti e arance nei balconi delle case. I residenti hanno chiamato diverse volte le forze dell’ordine che sono intervenuti ma trattandosi di minorenni, sono stati solo allontanati.

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