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Carloforte-Calasetta-Sant’Antioco.
07 luglio 2026 alle 00:48

Vacanza in lingua inglese per 40 giovani 

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Il cast è finalmente completo e l'avventura è ufficialmente cominciata. Ieri mattina, 40 ragazzi e ragazze provenienti da tutto l'arcipelago Sulcitano sono sbarcati a Carloforte, per vivere un’esperienza che lascerà il segno. Il contingente dei partecipanti è composto da 26 giovani arrivati da Sant'Antioco, 8 da Calasetta e 6 residenti proprio a Carloforte.

«L'iniziativa nasce dalla sinergia e dall'organizzazione del Plus dei tre centri dell’arcipelago, Carloforte, Calasetta e Sant’Antioco - dicono gli organizzatori - uniti per valorizzare il territorio attraverso i giovani, la cultura e l'educazione, anche grazie alla preziosa collaborazione della British School». La particolarità è che molti dei partecipanti non si conoscono ancora, ma tra loro c’è già l'entusiasmo dell’incognita determinata dall’attesa.

Il ricco programma di attività è scattato subito dopo l'arrivo e li vedrà impegnati in un fitto calendario di appuntamenti fino a venerdì prossimo. Si preannunciano giorni intensi con l’obiettivo di scoprire talenti nascosti ma soprattutto di stringere nuove amicizie. «Tutti - assicurano animatori e staff - torneranno a casa con un bagaglio colmo di ricordi preziosi». (s. g.)

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