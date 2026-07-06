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07 luglio 2026 alle 00:52

Sedilo incorona un’Ardia perfetta 

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Un muro umano, tanti i turisti, accompagna a Sedilo una splendida Ardia, condotta con maestria dalla prima pandela Danilo Pes. Festa di fede e passione per i cavalli. La diretta su Videolina. La foto è di Alessandra Chergia.

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