Sedilo incorona un’Ardia perfetta 

Un muro umano, tanti i turisti, accompagna a Sedilo una splendida Ardia, condotta con maestria dalla prima pandela Danilo Pes. Festa di fede e passione per i cavalli. La diretta su Videolina. La foto è di Alessandra Chergia.
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Un muro umano, tanti i turisti, accompagna a Sedilo una splendida Ardia, condotta con maestria dalla prima pandela Danilo Pes. Festa di fede e passione per i cavalli. La diretta su Videolina. La foto è di Alessandra Chergia.
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