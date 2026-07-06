Centenario spara alla moglie  L’86enne in terapia intensiva 

Savona. Una lite, poi i colpi d’arma da fuoco al primo piano di una palazzina in centro. Un anziano, praticamente centenario, ha sparato alla moglie, una donna di 86 anni ora ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche. L’uomo, medicato per alcune escoriazioni e ferite, è accusato di tentato omicidio. Tutto è successo poco prima delle 7 del mattino. I vicini, dopo aver sentito la lite e poi uno o due colpi di arma da fuoco, hanno chiamato i parenti più prossimi della coppia che a loro volta hanno allertato il 112. Sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche inviate dal 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. In casa i soccorritori hanno trovato la moglie a terra coperta di sangue e l’uomo in piedi, con qualche ferita sulle braccia e sul volto. Il medico del 118 ha stabilizzato la donna e ha disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per l’anziano invece è stato disposto il trasferimento all'ospedale San Paolo di Savona dove è stato medicato. Poi i carabinieri l’hanno portato in caserma dove è stato sentito alla presenza del pm. Nell’appartamento della coppia è stata trovata la pistola, una Beretta semiautomatica per la quale l’uomo aveva soltanto il permesso di possesso, non il porto d’armi. L’anziano, portato ai domiciliari a casa di parenti, ha detto ai militari che dopo aver sparato avrebbe voluto togliersi la vita.

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