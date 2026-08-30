Uta vicina alla qualificazione 

Uta 2020 3
Acc. Sulcitana 0
Uta 2020 (4-4-2) : M. Orru, Catta, Pisano (18’ st Serra), Carrus, Pionca, G. Orru II, Mancini, Piro, Bratzu (22’ st Siddu), Porru (43’ st Lecca), Melis (38’ st Piras). In panchina Fortuna, Sartorio, Picciau, Pinna, Martis. Allenatore Madau.
Acc. Sulcitana (4-4-2) : Marongiu, Mattana, Mulas, Scannella (18’ st Bellanza), Fadda, Briukhov, Zedda, Contu, Foddi (18’ st Puddu), Amorati, Piras (12’ st Cacciuto). In panchina Piddiu, Mudu, Bratzu, Bilello, Tarquini, Cardia. Allenatore Loi.
Arbitro : Caddeo di Cagliari.
Reti : primo tempo 9’ Melis; secondo tempo 35’ Porru (r), 42’ Serra.
Note : ammoniti Briukhov, Scannella, Mattana e Mancini.
Uta. Tris dell’Uta nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione contro l’Accademia. Il 3-0 permette ai biancoverdi di affrontare il ritorno con un netto vantaggio. Apre le danze Melis al primo gol ufficiale con la maglia utese: splendido il pallonetto che beffa Marongiu. Le occasioni ospiti non mancano ma l’Uta sfiora più volte il raddoppio. Porru trova il 2-0 su rigore. Nel finale arrotonda Serra su azione di sfondamento da destra di Piras.
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