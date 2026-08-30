Annega il compagno di Francesca Neri  

Viterbo. Era andato a fare una passeggiata in spiaggia, è stato trovato morto in acqua alcune ore dopo. Silvano Loia, 52 anni, compagno dell’attrice Francesca Neri, è morto sabato a Montalto di Castro, all’altezza della riserva Sant’Agostino. A dare l’allarme gli amici, preoccupati perché dopo un paio di ore non lo vedevano tornare. Le imbarcazioni dei vigili del fuoco e della capitaneria e un elicottero hanno perlustrato a lungo la zona, poi alle 19 il corpo senza vita del manager della Rai Way è stato avvistato a pochi metri di profondità, vicino alla riva di fronte alla tenuta. La tesi più attendibile al momento è quella del malore, ma ancora non è chiaro se durante la passeggiata sia entrato in acqua per fare una nuotata o se si sia sentito male a riva e il corpo sia stato poi trascinato in acqua dalla corrente.

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