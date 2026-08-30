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31 agosto 2026 alle 01:43

Giorgia Meloni è tornata in vacanza a La Maddalena E ora è la premier più longeva  

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Lo aveva detto prima di lasciare l’isola, dopo il soggiorno di inizio agosto: «Sono certa che mi rivedrete». E Giorgia Meloni ha mantenuto la promessa. La presidente del Consiglio è tornata venerdì alla Maddalena per concedersi altri tre giorni di relax insieme alla figlia.

La premier sarebbe rimasta particolarmente colpita dalla bellezza dell’arcipelago, così come la bambina, che ha apprezzato moltissimo questi giorni trascorsi tra mare e natura. Vacanza all’insegna della semplicità: lunghe giornate in acqua, spostamenti in gommone tra le isole e pranzo al sacco, lontano per quanto possibile dagli impegni istituzionali e dalla ribalta politica. Sabato la presidente del consiglio ha trascorso alcune ore anche con la sorella Arianna, anche lei in vacanza in Sardegna. Sono rimaste insieme sino a tarda sera. Dopo una giornata di mare, hanno cenato alla Perla Blu e successivamente si sono fermate in centro, dove hanno ascoltato la musica dal vivo in piazza 23 Febbraio, mescolandosi con discrezione tra residenti e turisti.

Intanto da venerdì prossimo Giorgia Meloni non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio a capo del governo più longevo della storia repubblicana. Raggiungendo quota 1.413 giorni, supererà Silvio Berlusconi e il suo secondo esecutivo (11 giugno 2001-23 aprile 2005).

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