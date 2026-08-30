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L’attesa.
31 agosto 2026 alle 01:43

Di Battista: «Ce la metto tutta per tornare presto»  

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I primi messaggi sui social, la promessa agli amici di «mettercela tutta per tornare presto». Lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo sente «combattivo» e raccoglie l'esortazione ad «aiutare il popolo cubano».

Alessandro Di Battista ha superato la prima notte all'ospedale di L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara, in seguito a forti dolori alla testa. Le sue condizioni restano gravi, secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, e al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del M5s con il volo di Stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, lo valuteranno nelle prossime ore due specialisti del Gemelli in arrivo da Roma.

Prima del trasporto sabato in ambulanza nella capitale - dove è attesa la compagna, Sahra Lahouasnia - Di Battista, 48 anni e due figli, ha ripreso i sensi, persi per alcune ore. Nelle prime ore di degenza sarebbe stato sottoposto a una serie di visite specialistiche - inclusa una tac - necessarie per definire diagnosi e prognosi. Poi quando in Italia era mattino, da una stanza al 19esimo piano dell'ospedale “Hermanos Ameijeiras”, ha risposto ad alcuni dei messaggi di incoraggiamento, una valanga, a lui dedicati sui social.

«Ce la metterò tutta per tornare presto», ha scritto a Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione, in passato nello staff M5s. Nel messaggio di Gino Sorbillo, noto pizzaiolo di Napoli, abbondavano quadrifogli e cuori. «Ne ho bisogno», la replica di Di Battista, con una promessa, «vi vengo a trovare presto», accompagnata dalla foto di un vassoio con un piatto di pollo e riso, probabilmente il suo pasto in ospedale. La comunità M5s è in apprensione, Giuseppe Conte da 24 ore è impegnato in una triangolazione fra la famiglia dell'ex deputato e la Farnesina. Da Giorgia Meloni in giù, il governo segue con attenzione gli sviluppi, in prima battuta con l'ambasciatrice a Cuba Simona De Martino. E nell'esecutivo si registra dispiacere per le polemiche, in particolare sui social, dopo la notizia del volo di Stato messo a disposizione.

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