Usai vuole amministrare Austis

Tornata elettorale all'insegna delle novità per i cittadini di Austis che per le amministrative del 7 e 8 giugno potranno esprimere il voto per l'inedita lista “Insieme per Austis”, unica in campo, guidata dal candidato a sindaco Umberto Usai che punta a subentrare all'uscente Benedetto Pitzeri.

Usai, 69 anni, pensionato ex impiegato Inps con precedenti esperienze nell'amministrazione comunale negli anni 90, sfida il quorum affiancato da 10 candidati consiglieri, 3 donne e 7 uomini, rappresentativi delle varie fasce d'età del paese.

A pochi giorni dal voto, si respira un aria distesa nel piccolo paese tra Barbagia e Mandrolisai. Tra i candidati a un seggio in Consiglio comunale prevale l'ottimismo. «I cittadini stanno accogliendo le nostre proposte positivamente – dice il candidato sindaco Umberto Usai, impegnato in questi giorni nella presentazione del programma -. In particolare stanno apprezzando il modo in cui vogliamo affrontare quelle che consideriamo priorità, argomenti come la tutela dell'ambiente, la lotta alla disoccupazione la valorizzazione delle risorse e le politiche sociali. Austis possiede molte terre comunali – spiega l'aspirante sindaco - che vogliamo gestire attivando nuove convenzioni con l'agenzia Forestas, chiedendo anche il potenziamento del personale. Tra le nostre tante idee, la creazione di una comunità energetica, l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e il miglioramento del servizio di trasporto scolastico con l'acquisto di un pullman per il trasporto degli studenti e l'assunzione di un autista e di un accompagnatore. Altro punto che riteniamo fondamentale è lo sviluppo turistico del paese che ha molto da offrire ai visitatori».

Tra le altre proposte della coalizione, il restauro conservativo della Casa della Memoria, edificio che dovrà accogliere le vestigia della millenaria storia del territorio che Insieme per Austis vorrebbe trasformare in un museo a cielo aperto, la valorizzazione del centro storico, un piano per le strade rurali e punto particolarmente a cuore dei candidati, il potenziamento della comunità alloggio per anziani.

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