Urzulei, il rebus candidato nei due schieramenti in campo 

Ennio Arba o Giuseppe Porcu. C’è ancora un sottile velo d’incertezza sul nome del candidato sindaco di Urzulei che rappresenterebbe la logica continuità con l’amministrazione uscente. Sull’altro versante resiste un margine di dubbio tra Giuseppe Mesina, già sindaco dal 2000 al 2010, e Fabio Lorrai. Sono in corso febbrili contatti tra le parti. Arba (Pd) contro Mesina (Psd’Az) sembra, al momento, la sfida più accreditata. Ma lo scenario è in aggiornamento e anche ieri si sono tenuti alcuni incontri. Giochi aperti anche a Ilbono dove l’unica certezza, per ora, è la corsa del sindaco uscente, Giampietro Murru, che alle urne potrebbe sfidare anche parte della sua attuale maggioranza. Parzialmente delineato anche l’assetto proposto a Gairo. Se l’ex sindaco Roberto Marceddu non riuscirà a chiudere la propria lista, a contendersi la fascia saranno Sergio Lorrai, primo cittadino uscente, ingegnere con tessera Pd, e il suo ex vice, Francesco Carta, geometra iscritto ai Riformatori. A Loceri è ormai certa la candidatura del sindaco uscente, Gianfranco Lecca, segretario regionale Psi, che potrebbe vedersela con il tributarista Alberto Pilia. A meno di clamorosi cambi di programma andranno a lista unica Arzana (Angelo Stochino), Elini (Vitale Pili) e Ussassai (Chicco Usai). (ro. se.)

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