Uno-due Nuorese, taloro al tappeto 

Nuorese 2
Taloro Gavoi 0
Nuorese (4-2-3-1) : Dyguda, Contu, Troyes, Boccalini, Catte; Congiu, Uleri, Barone; Cocco, De Sousa, Castelnoble. In panchina Murgia, Orrù, Mulas, Mula, Pilu. Allenatore Cattide.
Taloro Gavoi (4-2-3-1) : Coscione, Serra, Castro, Sechi, Dessolis; Lusa (40’ st Tanda), Delussu; Cadau, Mameli (10’ st Scanu), Littarru; Bilea (30’ st Zappino). In panchina Columbu, Filia, Argiolas, Quartu, Brundu, Lai. Allenatore Piras.
Arbitro : Mulas di Oristano.
Reti : st 14’ e 27’ De Sousa.
Note : spettatori 400.
Nuoro. Se il buongiorno si vede dal mattino, la Nuorese può stare tranquilla. L’attaccante portoghese Ivan De Sousa segna una doppietta nel derby di Barbagia col Taloro e mette una seria ipoteca sul passaggio al turno successivo di Coppa Italia. Il 32enne, alla seconda esperienza fuori dal suo Paese (la prima a Malta), prende confidenza con la nuova realtà professionale e la sua vena realizzativa è un bagno di felicità anche per un altro esordiente, quel Francesco Cattide che, da quest’anno, siede sulla panchina verdazzurra dopo essere stato promosso dall’Under 18. Per il suo Taloro Alberto Piras dovrà lavorare sulla concretezza in zona gol. (ro. se.)
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