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20 maggio 2026 alle 00:31

Università Libera, dall’AI alle tradizioni  

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Dall’intelligenza artificiale al teatro, dalla geopolitica alle tradizioni sarde: questo il progetto culturale alla base del nuovo anno accademico della Nuova Università Libera della Sardegna. Sono infatti aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2026/2027 della realtà che si è affermata come uno dei più vivaci e innovativi punti di riferimento per la formazione permanente e la crescita culturale del territorio.

L’offerta formativa del nuovo anno accademico sarà ancora più ampia, moderna e multidisciplinare, con attività rivolte non solo alla terza età ma a tutti coloro che desiderano continuare a conoscere, approfondire e vivere nuove esperienze culturali e sociali. Tra i percorsi previsti figurano laboratori di intelligenza artificiale e digitalizzazione, corsi linguistici, incontri dedicati alla storia, alla letteratura e all’attualità, percorsi di musica e canto corale, laboratori teatrali ed espressivi, corsi di ballo, appuntamenti su salute e benessere. Spazio anche all’identità culturale della Sardegna, con percorsi esperienziali ed enogastronomici legati alle tradizioni dell’Isola.

L’Università promuoverà inoltre una nuova stagione della rassegna letteraria e culturale con incontri, dibattiti e masterclass che vedranno protagonisti autori, giornalisti, studiosi, artisti ed esponenti del panorama culturale nazionale. Rafforzate le collaborazioni con docenti e professori universitari provenienti da prestigiosi atenei italiani ed europei.

«Vogliamo costruire uno spazio culturale aperto, moderno e realmente inclusivo, dove il sapere diventi occasione di crescita personale, confronto e partecipazione sociale», spiega Cristiano Ardau, presidente dell’Università. Le iscrizioni sono già aperte nella sede di via Pola, dal lunedì al giovedì dalle 16.

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