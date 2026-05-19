VaiOnline
L’anniversario.
20 maggio 2026 alle 00:32

Dieci anni senza Pannella, il «leader controcorrente» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa, è riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma». Ieri Sergio Mattarella ha ricordato così Marco Pannella, «leader controcorrente, non convenzionale e, tuttavia, non inatteso». E la compagna di Pannella, Mirella Parachini: «Credo che ognuno di noi abbia dentro qualcosa di Marco che dà forma al nostro modo di vivere e, in questo caso, di essere radicale. Per questo motivo non mi sento di dire che non c’è più: in questo senso mi sembra che ci sia ancora, perché vive dentro di me».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 