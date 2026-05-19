Dieci anni senza Pannella, il «leader controcorrente» 

«Ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Nel ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa, è riconoscibile il portato delle sue battaglie, condotte spesso da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma». Ieri Sergio Mattarella ha ricordato così Marco Pannella, «leader controcorrente, non convenzionale e, tuttavia, non inatteso». E la compagna di Pannella, Mirella Parachini: «Credo che ognuno di noi abbia dentro qualcosa di Marco che dà forma al nostro modo di vivere e, in questo caso, di essere radicale. Per questo motivo non mi sento di dire che non c’è più: in questo senso mi sembra che ci sia ancora, perché vive dentro di me».

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