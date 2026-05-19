Ravetto, addio Lega: andrà con Vannacci 

La deputata Laura Ravetto lascia la Lega per approdare al movimento di Roberto Vannacci. «La accolgo con grande piacere in Futuro nazionale», annuncia lo stesso generale: la formalizzazione del passaggio avverrà domani a Salsomaggiore Terme.

Si tratta, aggiunge, di una «personalità politica di consolidata esperienza» che «potrà offrire un contributo importante alla crescita di Fn». Un colpo anche mediatico, visto che la parlamentare, un passato in Forza Italia, è un volto abituale in tv. Il passaggio sarebbe maturato in un colloquio avvenuto a Viareggio. Si sussurra che Salvini abbia insistito fino all'ultimo per farla desistere. La Lega, ad ogni modo, non si scompone troppo. «Umanamente dispiace - osserva il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo - abbiamo sempre fatto di tutto per valorizzarla: ce ne facciamo una ragione e andiamo avanti con quanti hanno dimostrato lealtà in tutti questi anni». «Da 1 a 10 mi dispiace 1», taglia corto il senatore Claudio Borghi: «Se uno cambia partito vuol dire che non ci merita».

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