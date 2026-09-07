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Piazza Matteotti.
08 settembre 2026 alle 00:38

Unità cinofile in stazione: controllati quasi 200 passeggeri 

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Quasi 200 passeggeri identificati e 79 bagagli controllati. È il bilancio del servizio ad alta visibilità dalla Polizia ferroviaria, svolto con l’ausilio del personale del Reparto Cinofili di Abbasanta nella stazione del capoluogo.

Il servizio era finalizzato al rafforzamento dei livelli di sicurezza a tutela dei viaggiatori. Nello specifico, l’attività svolta venerdì scorso, ha comportato un maggior impiego di personale e di controlli su passeggeri e relativi bagagli ed è stato predisposto per un maggior incremento del livello di sicurezza e di prevenzione dei reati in ambito ferroviario.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle strategie di intensificazione delle misure di sicurezza nei principali nodi ferroviari del Paese, con particolare attenzione alla tutela dei cittadini e dei viaggiatori, soprattutto in un’area che fino al 30 settembre è ancora sottoposta a sorveglianza rafforzata, come previsto dall’ordinanza della prefettura.

Di recente, gli stessi agenti della Polizia ferroviaria avevano fermato nella stazione cagliaritana due cittadini algerini che avevano esibito un permesso di soggiorno contraffatto.

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