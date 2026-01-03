Un’auto a fuoco in galleria, un’altra investe un cinghiale 

Momenti di forte apprensione ieri lungo la 131 dcn, in due distinti incidenti che solo per un caso non si sono trasformati in tragedia. In mattinata nel tratto che collega Budoni a Posada, a causa di un incendio che ha interessato un’auto all’interno della galleria di “S’Iscala”, una vecchia Opel Kadett che procedeva in direzione Nuoro è andata distrutta. Al volante si trovava un automobilista di nazionalità inglese, rimasto lievemente ferito e soccorso dal 118. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse per la densa coltre di fumo che ha invaso il traforo e sono proseguite per diverse ore. La corsia in direzione sud è rimasta chiusa a lungo e il traffico proveniente da nord è stato deviato dalla Polstrada di Siniscola sulla vecchia Orientale Sarda.

In serata, invece, all’altezza del chilometro 40 della dcn tra Oniferi e Ottana, direzione Nuoro, ancora un incidente causato dalla presenza di cinghiali sulla carreggiata. Due auto sono rimaste coinvolte dopo essersi trovate improvvisamente gli animali in mezzo alla strada.

L’impatto ha provocato forti danni ai veicoli, ma fortunatamente non si registrano feriti: solo tanto spavento per gli occupanti. Sul posto la Polstrada. L’episodio riaccende l’allarme sulla presenza degli ungulati sulle strade nuoresi.

