VaiOnline
Statale 131 dcn.
03 gennaio 2026 alle 01:01

Un’auto a fuoco in galleria, un’altra investe un cinghiale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti di forte apprensione ieri lungo la 131 dcn, in due distinti incidenti che solo per un caso non si sono trasformati in tragedia. In mattinata nel tratto che collega Budoni a Posada, a causa di un incendio che ha interessato un’auto all’interno della galleria di “S’Iscala”, una vecchia Opel Kadett che procedeva in direzione Nuoro è andata distrutta. Al volante si trovava un automobilista di nazionalità inglese, rimasto lievemente ferito e soccorso dal 118. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse per la densa coltre di fumo che ha invaso il traforo e sono proseguite per diverse ore. La corsia in direzione sud è rimasta chiusa a lungo e il traffico proveniente da nord è stato deviato dalla Polstrada di Siniscola sulla vecchia Orientale Sarda.

In serata, invece, all’altezza del chilometro 40 della dcn tra Oniferi e Ottana, direzione Nuoro, ancora un incidente causato dalla presenza di cinghiali sulla carreggiata. Due auto sono rimaste coinvolte dopo essersi trovate improvvisamente gli animali in mezzo alla strada.

L’impatto ha provocato forti danni ai veicoli, ma fortunatamente non si registrano feriti: solo tanto spavento per gli occupanti. Sul posto la Polstrada. L’episodio riaccende l’allarme sulla presenza degli ungulati sulle strade nuoresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 