Un’area destinata ai parcheggi in piazza Aldo Moro 

Via libera alla realizzazione di una nuova area parcheggi in piazza Aldo Moro a Monastir. L’intervento punta a migliorare la viabilità e la sicurezza di una zona del paese particolarmente trafficata anche per la presenza di attività commerciali, servizi, uffici pubblici e del plesso scolastico di via Progresso.

La decisione della Giunta nasce dalla necessità di dotare di spazi per la sosta dei veicoli la piazza, che si trova «in una posizione strategica», come scritto nella delibera: cioè in prossimità delle due principali arterie stradali del paese, via Progresso e via Nazionale. Di recente si è registrato anche un aumento del traffico nella zona, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita da scuola, dopo il trasferimento degli studenti del plesso di via Palermo per la realizzazione del nuovo polo nell’ambito del programma Iscol@.

La nuova area di sosta agevolerebbe l’accesso ai servizi della zona e, in particolare, all’edificio scolastico. Tra le ipotesi legate alla riorganizzazione degli spazi c’è anche quella di spostare l’ingresso del plesso di via Progresso su via Caprera, di fronte a piazza Aldo Moro. La Giunta ha incaricato il responsabile dell’area tecnica di predisporre gli studi per programmare e avviare l’intervento.

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