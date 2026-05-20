Una terrazza sul golfo di Cagliari 

È stato inaugurato a Burcei il Belvedere con l’installazione de “Is cadiras de is aiaius”, (le sedie dei nonni). Il Belvedere è stato ricavato in un’area all’ingresso del paese che guarda verso il golfo di Cagliari, con la piantumazione di alberi e piantine offerte da Forestas, sedie in calcestruzzo, la predisposizione degli impianti e l’ingresso carrabile. «Uno spazio», ha detto il sindaco Simone Monni, «che richiama la tradizione e l’ospitalità tipica della nostra terra, e proprio come i nostri antenati invitavano gli ospiti a “pigai cadira”, la nostra comunità invita i turisti a visitare Burcei e godersi il bellissimo panorama».

Il progetto è stato finanziato dalla Regione con un contributo di 100 mila euro. Dopo la sistemazione dell’intera area, i lavori sono proseguiti con la creazione di una zona verde attraverso la piantumazione di arbusti e alberi, la posa di sedute cubiche in cemento e la realizzazione di una piattaforma con due sedie monumentali. Sedie monumentali che vogliono richiamare anche “is contus de forredda”, quando i nipoti si sedevano davanti al fuoco per ascoltare le storie raccontate dai nonni, parole di saggezza ed esperienza di vita. ( ant.ser. )

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