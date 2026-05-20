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Campobasso.
21 maggio 2026 alle 00:19

Giallo della ricina, accertamenti sui telefoni delle vittime 

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Campobasso. E se a cercare la ricina in rete fossero state proprio le vittime del giallo di Pietracatella, Sara Di Vita o sua madre Antonella Di Ielsi? A questa domanda vogliono dare una risposta gli investigatori, al lavoro sul duplice omicidio di Natale. La novità emerge dalla convocazione delle parti offese e degli indagati per domani mattina, in questura a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa del piccolo paese del Molise.

Un’operazione che la procura ha affidato agli esperti informatici dello Sco e che dovrà essere completata entro 60 giorni. Il periodo di ricerca indicato dagli investigatori è molto ampio: dalla prima accensione dei dispositivi e fino al giorno del loro ultimo utilizzo. Vengono chiesti tutti i dati utili per accertare «rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte di Sara e Antonella», mamma e figlia morte poi avvelenate. E ancora: «Cercare chat di WhatsApp e altri social inerenti alla patologia da ricina affrontata in casa e in ospedale tra il 25 e il 28 dicembre».

Infine si cercano pure dati utili a ricostruire le abitudini di vita, i rapporti delle due vittime con altre persone ed eventuali annotazioni su alimenti consumati nei giorni prima dell'assunzione di ricina e annotazioni e documenti su eventuali malattie sofferte dalle vittime e non conosciute. Ieri per fare chiarezza sull'inchiesta è intervenuta direttamente la procuratrice di Larino Elvira Antonelli. «Io sono una donna estremamente cauta, Fino a quando non ho la certezza e non vedo con i miei occhi a ritroso, non crederò, quindi passeranno giorni e mesi perché al momento non ci sono sospettati e nemmeno elementi che lasciano pensare a chi possa essere stato».

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