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Castiadas.
03 settembre 2026 alle 00:20

Una struttura in legno sistemata sulle dune: blitz della Capitaneria 

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Sigilli su una struttura realizzata tra le dune e denuncia per occupazione abusiva a carico del titolare. È l’esito di una operazione della Guardia costiera di Cagliari sul litorale di Castiadas. Nel mirino delle forze dell’ordine è finita un’area di 127 metri quadrati appartenente al Demanio marino sulla quale, stando al comunicato ufficiale delle forze dell’ordine, erano state sistemate «attrezzature destinate alla balneazione e, in prossimità di un chiosco bar, una struttura in legno stabilmente posizionata e destinata ad attività di servizio e accoglienza della clientela».

La struttura e tutte le attrezzature secondo gli investigatori avrebbero «sottratto spazi alla libera e pubblica fruizione» del litorale e «inciso sull’assetto naturale e paesaggistico della fascia costiera, interessando un ambiente di particolare pregio e sensibilità».

L’operazione ha interessato anche altre località costiere. Un altro blitz ha consentito di accertare in zone diverse ulteriori violazioni della normativa in materia di utilizzo del demanio marittimo: da qui altre sette sanzioni amministrative, per un importo complessivo di settemila euro. Le operazioni della Guardia costiera stanno interessando diverse aree protette della Sardegna per frenare il fenomeno dell’abusivismo ambientale. Controlli che si ripetono e in passato hanno interessato anche altre località della costa sud orientale. (r. s.)

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