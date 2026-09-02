Ex vincitore del Grande Fratello indagato per violenza sessuale  

Con l’accusa di aver minacciato con un coltello e violentato una ragazza, l’imprenditore Mauro Marin, vincitore dell’edizione 2010 del Grande Fratello, è nuovamente indagato a Treviso, per violenza sessuale nei confronti di una conoscente di 29 anni. L’uomo, oggi 46enne, ha una condanna alle spalle per percosse ai danni dell’ex compagna. La presunta vittima sarà sentita il prossimo 23 settembre nell'incidente probatorio.

Stando a quanto ricostruito dalla Procura, lo scorso 7 maggio l’imprenditore avrebbe invitato la ragazza di nazionalità romena residente a Padova nella sua abitazione a Castelfranco (Treviso), dove l'’avrebbe aggredita, in seguito al rifiuto di bere qualcosa insieme. L’avrebbe quindi minacciata con una lama lunga circa 30 centimetri, legata con la cintura dell’accappatoio e avrebbe abusato di lei. La donna sarebbe riuscita a contattare un amico (anche lui poi minacciato col coltello) per farsi venire a prendere. La 29enne è riuscita a registrare un breve video, già agli atti del procedimento, in cui Marin ammetterebbe il rapporto, ma negando qualsiasi forma di violenza. Contesta la ricostruzione accusatoria l’avvocata dell’imprenditore, Ilaria Pempinella, secondo cui «i due si conoscevano perché si erano incontrati almeno altre due volte»

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