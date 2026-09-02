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L’iniziativa
03 settembre 2026 alle 00:23

“Dialoghi Nuragici”: cultura e sviluppo 

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Storia, cultura, turismo, economia. Tutto questo è “Dialoghi Nuragici”, iniziativa che, da domani, coinvolgerà 42 Comuni con 55 appuntamenti. In regia l’associazione “Sardegna, Terra di Nuraghi”, che raccoglie il testimone da “La Sardegna verso l’Unesco”. «Abbiamo una ricchezza unica al mondo: la civiltà nuragica e i suoi monumenti. La nostra sfida», dice il presidente Pierpaolo Vargiu, «è trasformare questa unicità nell’elemento più forte e riconoscibile del brand Sardegna, affiancando alla straordinaria immagine dell’Isola legata al mare e all’ambiente il racconto di una grande civiltà mediterranea».

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