Una sedia Jobette per i bimbi con deficit motorio 

Un gesto concreto per rendere il mare sempre più accessibile e inclusivo. Nell’Aula consiliare del Comune di Domus de Maria si è svolta la consegna ufficiale della “Jobette”, donata da Abbi Group - Despar nell’ambito di un progetto dedicato ai bambini con disabilità motorie.

La speciale sedia consentirà ai bambini di raggiungere la spiaggia e l’acqua in maggiore sicurezza e autonomia, offrendo loro la possibilità di vivere pienamente una giornata al mare insieme alle proprie famiglie. Un aiuto concreto che punta a trasformare l’accessibilità in un’opportunità di partecipazione e condivisione.

Dopo la consegna, la Jobette è stata affidata dal Comune allo stabilimento balneare Sa Colonia Beach Club, gestito da Fabrizio Branca, che si occuperà della custodia e della messa a disposizione gratuita della sedia per le famiglie che ne avranno bisogno.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà del territorio e rappresenta un passo verso un litorale più inclusivo. L’obiettivo è fare in modo che il mare e la spiaggia possano essere vissuti da tutti senza barriere, garantendo anche ai bambini con disabilità motorie momenti di libertà, serenità e socialità.

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