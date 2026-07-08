VaiOnline
Pallamano.
09 luglio 2026 alle 01:03

Una Raimond più forte con Lubinati e De La Santa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Archiviata la stagione 2025 -2026 della A Gold di pallamano con il sogno scudetto sfumato in finale, la Raimond Sassari sta vivendo un’estate ricca di novità e colpi di mercato.

La società presieduta da Luana Morreale ha già annunciato la conferma del tecnico Ratko Durkovic e, proprio col coach che si appresta a iniziare la 3ª stagione in rossoblù, sta lavorando alla costruzione di un roster estremamente competitivo.

La Raimond ha scelto di tenersi stretti il portiere Pavani, il pivot Bargelli, il play Jarlstam, le ali Nardin e Delogu e i terzini Furtado e Pugliese. Hanno lasciato Sassari, invece, Conte Prat, Campagna, Tourvey, Didone, Bennardo e il portiere Fasanelli, tasselli che i turritani stanno sostituendo con cura. Così, dopo aver annunciato l’arrivo del portiere Alessandro Lubinati dal Brixen, ecco lo spagnolo Alvaro Moreno De La Santa Jemenez, 25enne in grado di giocare come centrale e come terzino. Ex di Rubiera e Siracusa, De La Santa torna in Italia dopo aver vinto Campionato e Coppa di Grecia con l’Olympiacos: «Arrivo con grande entusiasmo, tanti stimoli e voglia di vincere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 