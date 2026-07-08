Una Raimond più forte con Lubinati e De La Santa 

Archiviata la stagione 2025 -2026 della A Gold di pallamano con il sogno scudetto sfumato in finale, la Raimond Sassari sta vivendo un’estate ricca di novità e colpi di mercato.

La società presieduta da Luana Morreale ha già annunciato la conferma del tecnico Ratko Durkovic e, proprio col coach che si appresta a iniziare la 3ª stagione in rossoblù, sta lavorando alla costruzione di un roster estremamente competitivo.

La Raimond ha scelto di tenersi stretti il portiere Pavani, il pivot Bargelli, il play Jarlstam, le ali Nardin e Delogu e i terzini Furtado e Pugliese. Hanno lasciato Sassari, invece, Conte Prat, Campagna, Tourvey, Didone, Bennardo e il portiere Fasanelli, tasselli che i turritani stanno sostituendo con cura. Così, dopo aver annunciato l’arrivo del portiere Alessandro Lubinati dal Brixen, ecco lo spagnolo Alvaro Moreno De La Santa Jemenez, 25enne in grado di giocare come centrale e come terzino. Ex di Rubiera e Siracusa, De La Santa torna in Italia dopo aver vinto Campionato e Coppa di Grecia con l’Olympiacos: «Arrivo con grande entusiasmo, tanti stimoli e voglia di vincere».

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